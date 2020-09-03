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Dolar/TL, 7,39 seviyesinden işlem görüyor

03.09.2020 - 09:58
Dolar/TL, 7,39 seviyesinden işlem görüyor | Genel Haberler

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3920'den işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3587, en yüksek 7,4033 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3858'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,3920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 8,7275'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 9,8260'tan satılıyor.
Dolar endeksinde toparlanma devam ederken, önceki gün 91,75 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yükselişe geçerek bugün 93 seviyesini test ediyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1,1810 seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.


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