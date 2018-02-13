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Sberbank: Denizbank için çok iyi bir teklif aldık

13.02.2018 - 15:11

Denizbank'ın sahibi Sberbank'ın CEO'su Herman Gref banka için çok iyi bir teklif aldıklarını belirterek Türkiye'de rekabet ve yaptırımlar nedeniyle iş yapmanın zorlaştığını ileri sürdü.

Sberbank CEO'su Herman Gref, Denizbank için çok iyi bir teklif aldıklarını açıkladı. Business HT internet sitesinde yayınlanan habere göre; yönetim kurulu toplantısından sonra konuşan Gref, Denizbank satış görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. CEO Gref yaptırım ve rekabet nedeniyle Türkiye'de iş yapmanın zorlaştığını savunarak, 2017 yılında yurtdışı birimlerden 40 milyar ruble gelir elde edildiğini belirtti.

Denizbank, ocak ayının sonunda olası satış ile ilgili bir açıklama yapmıştı. 

Açıklamada Sberbank'ın Denizbank'taki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank AŞ ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığı belirtilmişti. 


Etiketler

  • Sberbank
  • Denizbank
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