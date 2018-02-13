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Bakandan '14 Şubat' uyarısı

13.02.2018 - 14:29

Gümrük Bakanı Tüfenkci, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle alışveriş yapacak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sevgililer Günü nedeniyle alışveriş yapacak vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Sosyal medyada tanıtım ve ilanlar yoluyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı ürünler satıcının kendi sitesinden alınmalı. Benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatı araştırılmalı, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmeli." dedi.

Tüfenkci yaptığı açıklamada, iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, tüketicilerin tüketim davranış ve alışkanlıklarında da değişimler meydana geldiğini söyledi.

Klasik alışveriş yöntemleri yerine internet ve telefon aracılığıyla yapılan mesafeli satış yöntemlerinin daha çok tercih edildiğini belirten Tüfenkci, özellikle Sevgililer Günü, yıl başı ve doğum günü gibi özel gün ve dönemlerde bu yolların sıklıkla kullanıldığını dile getirdi.

Tüfenkci, tüketiciler tarafından yapılacak mesafeli alışverişlerde dikkat edilmesi gereken noktalara değinerek, şöyle konuştu:

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"Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kaydı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilmeli. İnternet veya telefonla yapılacak alışverişlerde satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılarak, haklarındaki yorumlar incelenmeli ve önceki işlemlerine ilişkin fikir sahibi olunmalı. Satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat edilmeli. Mesafeli satışta, malın veya hizmetin özelliklerini ve fiyatını diğer mecralardan karşılaştırma kolaylığı bulunuyor. Tüketicilerce benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatı araştırılmalı, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmeli. Bunlar oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlar."

Tüfenkci, vatandaşların internetten alışveriş yaparken adres çubuğuna da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnternet sitesinin orijinal adının adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı şekilde (uzantısı vb.) olması, sahte veya taklit bir site ihtimaline karşı site adının kontrol edilmesi gerekir." diye konuştu.

Sosyal medyadaki tanıtımlar ve reklamlarla ulaşılan sitelerin taklit olabileceğini, ürünlerin satıcıların kendi sitelerinden alınması gerektiğini belirten Tüfenkci, ödemelere ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURULABİLİR"

"İnternet üzerinden yapılacak alışverişlere ilişkin ödemenin 'SSL (Secure Socket Layer)' sertifikalı veya '3D security' güvenli kanallarından yapılmasına dikkat edilmeli. Ödeme yapmadan önce mutlaka Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yer alan ve satıcının ödeme yapılmadan vermekle yükümlü olduğu ön bilgiler dikkatlice okunmalı. Mesafeli sözleşmelerin ayrılmaz parçası olan ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı okumadan ödeme yapmamak karşılaşılabilecek pek çok mağduriyeti önler. Ön bilgilerde; satıcı unvanı, adresi, iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarına ilişkin detaylar bulunuyor."

Yaşanabilecek mağduriyetler karşısında başvurulabilecek kurumlara da işaret eden Tüfenkci, "Bunlar, illerde ticaret müdürlükleri ve tüketici mahkemeleri, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tüketici hakem heyetleridir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi için değeri 6 bin 860 liranın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine, 6 bin 860 lira ve üstü uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilir." dedi.


Etiketler

  • Bülent Tüfenkci
  • sevgililer günü
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