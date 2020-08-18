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Rusya'da sanayi üretimi geriledi

18.08.2020 - 07:44
Rusya'da sanayi üretimi geriledi | Genel Haberler

Rusya'da sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 8 düşüş gösterdi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 8 düştü.

Ülkenin sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde ise yıllık bazda yüzde 4,2 geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.
Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.


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