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Altın fiyatları hızlı yükselişte

18.08.2020 - 09:50 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları hızlı yükselişte | Genel Haberler

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ardından toparlanma başladı. Ons altının yeniden 2000 dolar sınırına yaklaşmasıyla birlikte gram altın fiyatlarında da yükseliş yaşanmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta psikolojik sınır olan 2000 doların altında seyreden ons altın yeni haftaya güçlü yükselişle başladı. Dün 1929 dolarla güne başlayan ons altın gün sonunda 1990 dolara kadar yükseldi. 61 dolarlık yükseliş yaşayan ons altın gram altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Gram altın fiyatlarında dün 16 lira seviyesinde yükseliş yaşandı.Bugüne de yüksek seviyelerden başlayan ons altın 2000 dolar sınırında hareket ediyor. Koronavirüse ilişkin Rusya’nın aşı iddiası dışında herhangi bir gelişme olmaması, ABD-Çin arasındaki gerginliğin devam etmesi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmaların başlaması altına olan talebi destekliyor.

ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Gram altın güne 470.8 lira seviyesinden başladı. En düşük 469.7 lira, en yüksek 477.5 lira seviyesi görüldü. Saat 11:18 itibarıyla gram altın 476.8 lira seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın ise güne 1985 dolar seviyesinden başladı. En düşük 1980, en yüksek 2010.1 dolar seviyesi görüldü. Saat 11:18 itibarıyla ons altın 2007.1 dolar seviyesinde bulunuyor.

2000 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Ons altında psikolojik sınır olarak tabir edilen 2000 dolar seviyesi önemli eşik olarak karşımıza çıkıyor.


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