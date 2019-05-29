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Resmi Gazete'de yayımlandı! BES'te önemli değişiklik

29.05.2019 - 08:30
Resmi Gazete'de yayımlandı! BES'te önemli değişiklik | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte bazı değişiklikler yaptı. Güncellemeye göre, BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u borsaya yatırılacak.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığın'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısının en az yüzde 10'u borsada değerlendirilecek.

Karara göre,  5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “otuzu” ibaresi “yirmisi” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “değerlendirilir.” ibaresinden önce gelmek üzere “c) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve (3) numaralı alt bentlerinin” ibaresi “numaralı alt bendi ve (c) bendinin” şeklinde değiştirildi.

Bununla birlikte Yönetmeliğin geçici 6'ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklendi:

"Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi uyum süresi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 11 inci maddede bahsedilen portföy yapısı sınırlamalarına 31/7/2019 tarihi itibarıyla uyum sağlanır." 


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