Ramazan Bayramı izninden kimler yararlanacak? | Genel Haberler

Bayram öncesi alınan kararla izne çıkacaklarla, emekli ikramiyesi ve maaşı alanların durumları netleşti. Dokuz güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatilinden kimler yararlanacak? Emeklilere her bayram ödenecek 1000 liralık ikramiye öne çekildi. Peki, kimler ikramiye alabilecek? Bu bayram memur emeklileri ile İŞKUR’dan işsizlik maaşı alanlara da erken ödeme yapılacak.

Geçen yıl yapılan düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi 1.000 liralık ikramiye verilmeye başlandı. Emekliler, hak sahipleri ve maluller bu haktan yararlanıyor ve ikramiyeleri banka hesaplarına yatırılıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi de Ramazan Bayramı öncesinde 31 Mayıs Cuma günü emeklilerin banka hesaplarına yatacak. Toplam 12 milyon emekliye ikramiye ödenecek. Peki, kimler ikramiye alabilecek? Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK); emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara 1000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ayrıca SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanacak. Merak edilen konulardan biri de yeni emekli olanların ikramiye alıp almayacağı. Alacaklar. Şöyle ki, 31 mayısta SGK’dan maaş alanların hesaplarına da bayram ikramiyesi yatacak. Bayram ikramiyesi için bir başvuru yapılmayacak, banka hesabına otomatik yatacak. Dul ve yetimlerin, birden fazla emekli aylığı alanların ve iş göremezlik raporu olanların durumu ne olacak? Madde madde anlatayım:

KİMLER İKRAMİYE ALACAK

Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın haberine göre, birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekli, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi alacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde 1000 lira tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 lira, yetim çocuğa ise 250 lira tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1000 liranın yüzde 25’i oranında yani 250 lira tutarında bayram ikramiyesi ödenecek.

RAMAZAN BAYRAMI İZNİNDEN KİMLER YARARLANACAK?



CUMHURBAŞKANLIĞI kararı ile Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Peki, bu karar özel sektör çalışanlarını da kapsıyor mu, memurlar bayramda toplam ne kadar izin yapacak, özel sektörde çalışanlar bayram tatilini birleştirebilir mi? Son günlerde okuyucuların en çok merak ettiği konular bunlar. 3 Haziran Pazartesi arife olmak üzere salı-çarşamba-perşembe günleri Ramazan Bayramı. Dolayısıyla pazartesi yarım gün çalışılacak, salı-çarşamba-perşembe günleri de resmi tatil olacak.

MEMURLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK



CUMHURBAŞKANLIĞI kararı ile kamu kurumlarındaki yöneticiler tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar 3 Haziran Pazartesi yarım gün ve 7 Haziran cuma günü de tam gün idari izinli sayılacak. Böylece kamuda çalışanlar için bayram izni; 1 Haziran cumartesi başlayacak ve 9 Haziran pazar günü son bulacak, toplam tatil süresi 9 gün olacak. İdari izin; memurları, devlet dairelerinde çalışanları, belediye çalışanlarını; yani sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsıyor, özel sektör çalışanlarını ilgilendirmiyor. Buna göre özel sektör çalışanları için bayram tatili 3 Haziran pazartesi öğlen başlayacak ve 6’sı perşembe akşamı son bulacak, cuma günü iş başı yapılacak.

ÖZEL SEKTÖRE İZİN YOK



PEKİ özel sektörde çalışanlar bayram iznini 9 güne çıkartabilirler mi? Özel şirketler isterlerse bu bayramda çalışanlarını yıllık izne çıkartabilir ki, bir anlamda kamudaki gibi çalışanlar da idari izinli sayılmış olur ya da işyeri telafi çalışması yapabilir. Bu durumlar çalışan açısından hem maaş hem de yıllık izin anlamında bir hak kaybı yaratmaz. Bunlar da olmazsa çalışan isterse bayram tatilini 9 güne çıkarmak için izin kullanabilir. Yıllık izin konusunda yapılan son değişiklikle çalışanların yıllık izinlerinin, bir bölümünü 10 günden az olmamak koşulu ile bölümler halinde kullanmasına imkan tanındı. Diyelim ki, yıllık izin hakkınız 14 gün; bunun 10 gününü kullandıktan sonra, kalanını bir başka tarihte 1+1+1+1 şeklinde, günlük olarak da kullanabilirsiniz. Böylece özel sektör çalışanlarına, dini ve milli bayramları birleştirme imkanı tanındı.



MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK

BU bayram emeklilerin de maaşları erken ödenecek. Emekli sandığına bağlı memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Bu bayram ise maaş ödemeleri tatile denk geliyor. Bu nedenle alınan kararla memur emeklileri 4-5 hazirana den gelen maaşlarını 3 haziran pazartesi, yani arife günü alacaklar. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5’inde yapıyor. 5 Haziran, çarşamba gününe ve bayram tatiline denk geldiğinden haziran ayında hem işsizlik maaşları hem de kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs cuma günü yatırılacak. Böylece maaşlar bayram öncesi alınacak. Maaş alacakların kimlikleri ile birlikte PTT şubelerine 31 Mayıs günü gidecek.