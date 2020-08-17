Petrol 45 dolar seviyesinde | Genel Haberler

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 45,16 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 44,47 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 45,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,37 dolardan alıcı buldu.



ABD’den ağustos ve eylül aylarında yüklü miktarlarda ham petrol ithal edeceğini açıklayan Çin'de, talebin artacağı yönündeki beklentiler fiyatların yükselişine katkıda bulunuyor.



Öte yandan, dünya genelinde etkisini arttıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebindeki artış beklentilerini olumsuz etkilemesi, ham petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 45,21 ile 45,27 dolar aralığının direnç, 45,10 ile 45,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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