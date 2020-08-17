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Trump Çin şirketlerini hedef aldı

17.08.2020 - 09:06 | Son Güncelleme :
Trump Çin şirketlerini hedef aldı | Genel Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Bytedance'ten sonra diğer Çinli şirketlere de yasak getirilebilir.

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü TikTok'tan sonra aralarında teknoloji devi Alibaba'nın  da olduğu diğer şirketlere yasak getirilebileceğini söyledi.

Alibaba gibi Çin menşeili diğer şirketlere de yasak getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine Trump "Diğer şeyleri de inceliyoruz, evet" dedi.

Trump TikTok'un sahibi ByteDance ve mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi Tencent'in ABD'de işlem yapmasını yasaklamıştı. 


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