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Macar ve Türk firmalarını buluşturuyor

21.04.2017 - 11:25

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongresi ve Fuarı’nda (ICSG 2017) , 8 Macar firmasının temsilciliğini üstlenen ALX Hungary, standında Türk ve Macar firmalarını bir araya getiriyor.

Macaristan’ın dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak ve Macaristan - Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırmak amacıyla 2015 yılında kurulan ALX Hungary, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na (ICSG 2017) katılıyor.

19-21 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda yerini alan ALX Hungary, Türk ve Macar firmalarını bir araya getirerek karşılıklı iş birliği için fırsatlar yaratmayı hedefliyor. ALX Hungary, standında Flashnet Hungary KFT, İnventure, Hidrolift, Konsys, M2M Systems, Smart Metering Systems,  Redfred ve Mortoff olmak üzere 8 Macar firmasını ağırlıyor. En son yeniliklerini fuarda anlatan Macar firmaları; akıllı şehir uygulamaları, akıllı elektrik, su ve gaz sayaçları ekipmanları, şebeke modernizasyon sistemleri, enerji depolama, akıllı ulaşım şebekeleri ve sistemleri gibi birçok ürün ve hizmetini de ziyaretçileri ile paylaşıyor.

Türkiye Macaristan İş Konseyi Başkanı ve Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’ın da ziyaret ettiği ALX Hungary standı Türk firmaları tarafından da yoğun ilgi görüyor. 

MACARİSTAN, TÜRK YATIRIMCISI İÇİN İDEAL BİR ORTAM SUNUYOR

Yeni iş fırsatları açısından fuarları önemsediklerini söyleyen ALX Hungary Genel Müdürü Galip Yılmaz, Macaristan’da kendi alanlarında öne çıkan sekiz firmayı ICSG 2017 Fuarı’nda Türk firmaları ile bir araya getirdiklerini belirtti. Macaristan’ın hem yatırım hem ticaret yapmak isteyen iş adamları açısından birçok fırsatlar sunduğunun altını çizen Galip Yılmaz, “Macaristan coğrafi konum olarak Avrupa’nın ortası diyebileceğimiz tüm yolların kesişim noktasında yer almaktadır. Bir de bu ülkenin teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimcisini, eğitimi yüksek işgücünü ve yatırımcı dostu teşvik politikalarını dikkate aldığınızda Türk yatırımcısı için ideal bir ortam sunmaktadır. Özellikle su arıtımı ve akıllı şehir uygulamaları, teknolojik (yazılım ve web) ürünleri, medikal sektörleri, gelişmiş kimya sanayisi, tarım ve hayvancılık sektörü ile Macaristan Türk iş adamlarına hem kaliteli hem de rekabetçi fiyatlar önermektedir” diye konuştu.  


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