‹ Önceki Haber Borsada rekor yolculuğu sürüyor! Borsada rekor yolculuğu sürüyor! Sonraki Haber › Macar ve Türk firmalarını buluşturuyor Macar ve Türk firmalarını buluşturuyor

TIME 100 listesine girdi

21.04.2017 - 10:26

Amerikan TIME dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı geleneksel TIME 100 listesi açıklandı. Chobani markasıyla ABD’de gıda sektörünün en büyükleri arasına giren Hamdi Ulukaya, Türkiye’den listeye dahil olan tek işinsanı oldu. Listede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da var.

Dergide yayınlanan makalede Ulukaya’nın iş dünyasına getirdiği yenilikçi liderlik modeli ve mülteci sorununun çözümüne yönelik çalışmaları nedeniyle 5 ayrı kategoride hazırlanan listenin “Öncüler” kategorisinde yer bulduğu belirtildi.

Türkiyeli iş adamı Hamdi Ulukaya, Amerikan TIME dergisinin her yıl geleneksel olarak yayınladığı dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Ulukaya, 2017 TIME 100 listesinin “Öncüler” kategorisine bu yıl Türkiye’den dahil olan tek isim oldu.

KENNETH ROTH: HAMDİ “AMERİKAN RÜYASI”NIN CANLI BİR ÖRNEĞİ

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Dergide İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth imzasıyla yayınlanan makalede Hamdi Ulukaya’nın listeye hangi gerekçelerle dahil edildiği şöyle açıklandı:

“Hamdi Ulukaya, yabancı düşmanlarını mahcup ediyor. Kimilerinin göçmenleri mevcut işleri çalmakla suçladığı bir dönemde Chobani’nin CEO’su, ABD’ye 1994’te gelen Türkiyeli bir Kürt, istihdam yaratıyor. Ulukaya, kapanmış bir fabrikayı verimli bir yoğurt şirketine dönüştürdü ve bu şirket şimdi işsizliğin yoğun olduğu çeşitli bölgelerde pek çok kişiye iş imkânı sağlıyor. Hatta çalışanlarına şirket hisseleri dağıtarak zenginliği de paylaşıyor.

Çalışanların çoğu Amerika’nın yerlisi. Ama Hamdi aynı zamanda onlarla birlikte çalışmak üzere yüzlerce mülteciyi de işe aldı. Bununla beraber, dünyanın pek çok noktasında yerinden yurdundan edilenlerin hayatlarını iyileştirmek, onlara geçinme olanağı sağlamak için çalışan Tent Vakfı’nın kurucusu olarak diğer şirketleri de üzerlerine düşeni yapmaya teşvik ediyor. Hamdi, “Amerikan Rüyası”nın canlı bir örneği: Amerika’ya azim ve akıl ile gelen herhangi birinin başarıya ulaşabileceğini ve beraberinde başkalarını da yukarı taşıyabileceğini gösteriyor.”

LİSTEDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BULUNUYOR

Bu yıl 14. kez hazırlanan TIME 100 listesi, Öncüler, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve İkonlar olmak üzere 5 ayrı kategoride dünyanın en etkili isimlerini belirliyor. Hamdi Ulukaya’ya “Öncüler” kategorisinde yer veren dergi, “Liderler” kategorisinde Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Vladimir Putin, Papa Francis; “Sanatçılar” kategorisinde Emma Stone, Alicia Keys, John Legend, “Titanlar” kategorisinde ise LeBron James, Daniel Ek ve Jean Liu ve “İkonlar” kategorisinde Margaret Atwood, Neymar, Viola Davis gibi isimleri 2017 listesine dahil etti.

TIME 100 listesi dünyanın dört bir yanında, “kuralları çiğneyen, rekorları kıran, sessizliği bozan ve sınırları yıkarak aslında neler yapabileceğimizi ortaya koyan” kişiler arasından seçiliyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Borsada rekor yolculuğu sürüyor! Borsada rekor yolculuğu sürüyor! Sonraki Haber › Macar ve Türk firmalarını buluşturuyor Macar ve Türk firmalarını buluşturuyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
92.465 Değişim: 0,46% Hacim : 3.524 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 92.327 21.04.2017 Yüksek 92.909
Açılış: 92.652
3,6420 Değişim: 0,02%
Düşük 3,6316 21.04.2017 Yüksek 3,6524
Açılış: 3,64145
3,8999 Değişim: -0,15%
Düşük 3,8923 21.04.2017 Yüksek 3,9181
Açılış: 3,9058
150,22 Değişim: 0,08%
Düşük 149,47 21.04.2017 Yüksek 150,73
Açılış: 150,10
1,0705 Değişim: -0,11%
Düşük 1,0688 21.04.2017 Yüksek 1,0738
Açılış: 1,0717
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.