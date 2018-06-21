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İngiltere Başbakanı May kritik oylamayı kazandı

21.06.2018 - 09:48
İngiltere Başbakanı May kritik oylamayı kazandı

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün parlamentoda yapılan kritik Brexit oylamasını kazandı. Böylece hükümet kendi içinde görüş ayrılıkları yaşasa da, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile 40 yıldan uzun süren ortaklığını sona erdirme planları değişmeyecek.

AB yanlısı muhafazakar parlamenter Dominic Grieve'in, hükümetin Brexit anlaşması üzerinde parlamentoda "anlamlı oylama" yapılması önerisini destekleyeceğini açıklamasıyla, May'in otoritesini sarsabilecek bir başkaldırı önlenmiş oldu.

May, lideri olduğu Muhafazakar Parti'deki muhaliflerine meydan okuyarak, yüksek riskli bir strateji uygulamıştı ancak kazanmayı başardı. Tasarı daha sonra parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda da onaylandı. Bundan sonra "Kraliyet Onayı" aldıktan sonra yasalaşacak.

May yaptığı açıklamada, yasa tasarısının kabulünün Brexit'in uygulanmasında çok önemli bir adım olduğunu ve AB ile gelecekteki ilişkiler hakkında daha fazla ayrıntının önümüzdeki haftalarda açıklanacağını söyledi.

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Ancak May, İngiltere’yi AB dışında bir hayata hazırlaması için parlamentodan birkaç tasarı daha geçirmek zorunda.

Brexit konusunda May'in bazı muhalifleri, asıl mücadeleyi İngiltere 2019 Mart ayında AB'den ayrılmadan önce, gelecekteki ticaret ilişkileri ve gümrük düzenlemeleri gibi konularda vermeye hazırlanıyor olabilirler.

Altı muhafazakâr milletvekilli hükümete karşı oy kullandı. Ancak AB ile bir çıkış anlaşmasına varılamaması veya Brüksel'de varacağı bir anlaşmanın milletvekillerince reddedilmesi halinde parlamentonun rolüne ilişkin bir kriz ihtimalini atlatmış olması May'in elini rahatlattı.

Ticaret Bakanı Liam Fox BBC’ye yaptığı açıklamada "Burada önemli bir prensip noktası vardı, ki bu hükümetin müzakere etmekte özgür olması ve müzakerelerde anlaşmaya varılmaması ihtimalini de geçerli tutmasıydı; aksi takdirde tüm avantajlar AB tarafında oludu" dedi.

Muhalif parlamenterler oylamayı hayal kırklığıyla karşılarken, bir muhafazakar üye, "Elimiz güçlendi" dedi.May’in oylamayı kazanmasının ardından sterlin, euro karşısında günün zirvesine yükseldi ve dolar karşısında da değer kazandı. Bu oylama gelecek hafta Brüksel'de AB ile masaya oturacak olan May'e daha sağlam bir zemin sağlıyor.


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