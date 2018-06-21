Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 21 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru güne 4.76 TL'den başlarken, şu dakikalarda aynı seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Euro kuru ise 5.49 TL'de bulunuyor. Piyasalar veri gündemi takip edilecek.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygıları ve küresel merkez bankaları kararlarıyla geçen haftaki 4.60 TL seviyelerinden 4.70 TL seviyelere yükselen dolar, güne 4.76 TL'den başladı. Dolar kuru saat 11.59 itibarıyla 4.7608 TL'de, Euro kuru ise 5.4915 TL'de hareket ediyor.

Dolar endeksi dün 95.299 ile 2017 Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra 95.25 civarında işlem görüyor.

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Bankacılar seçim öncesi son iki işlem gününde küresel piyasaların ve veri gündeminin takip edileceğini ancak seçimlerin en önemli yön belirleyici olacağını belirtti.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Öte yandan piyasalarda bugün yoğun veri gündemi de yakından izlenecek. İç piyasada Haziran ayı tüketici güven endeksi ve TCMB'nin haftalık verileri izlenirken TSİ 1400'da açıklanacak İngiltere Merkez Bankası faiz kararı 1530'da açıklanacak ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Haziran ayı Philadelphia Fed endeksi takip edilecek.

Küresel piyasalarda dolar, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında 11 ayın zirvesine yakın seyrederken; sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın bugünkü para politikası kararı öncesinde Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Seçim öncesi artan harcamalar ve yüklü itfa döneminin yarattığı baskıyla sert yükselişlerin yaşandığı tahvil/bono piyasasında da seçim sonuçlarına odaklanma başlamış durumda.

Bankacılar tahvil getirilerinde normalde yatırımcıların uzun vadeli alımlara yöneltmesi beklenen bu denli sert yükselişin ardından bile henüz kuvvetli bir iyimserlikten söz edilemediğine dikkat çekiyorlar. Bankacılar bu etkinin seçim sonuçlarına kadar devam etmesini bekleniyorlar.

Bu hafta yeniden ihracı gerçekleştirilen tahvillerden 10 yıllık göstergede bileşik getiri son iki ayda 440 baz puan yükseldi. Yüklü ihalelerin Haziran ayı için tamamlanmasıyla birlikte 10 yıllık getiri önceki gün 20 baz puan civarında geriledi dün ise yatay seyir izlendi.

Gösterge 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Dün bu tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.92 valörde son işlem yüzde 16.83 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışında bileşik faiz yüzde 19.55 valörde son işlem yüzde 19.32 oldu. Bugün spot kapanış yüzde 19.48 valörde son işlem yüzde 19.43 oldu.

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