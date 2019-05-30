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Fed faizi düşürecek mi?

30.05.2019 - 08:43
Fed faizi düşürecek mi? | Genel Haberler

Fed'in faiz düşüreceği beklentileri yüzde 86'ya yükseldi.

Küresel piyasa şirketi CME Group, ABD hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faizleri düşüreceği beklentisinin yüzde 86 düzeyine yükseldiğini açıkladı.

CME Group'un federal fon hisseleri incelemesine göre, ABD'li yatıcımcıların Fed'in faiz oranlarını düşüreceği beklentileri, Salı gününe göre yüzde 7 artışla, yüzde 86 düzeyine yükseldi.

Bunun yanında, faiz oranlarının "Eylül ayında düşürüleceği" beklentileri, Salı günü ölçülen yüzde 50’den, yüzde 62'ye yükseldi.

Erken saatlerde getiri eğrisinin 10 yıl önceki finansal krize yakın düzeye yaklaşması ve ekonomik yavaşlama endişeleri ABD piyasalarının düşüşle açılmasına neden oldu.


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