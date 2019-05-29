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Bitcoin yeniden 8,500 doların üzerinde

29.05.2019 - 17:25
Bitcoin yeniden 8,500 doların üzerinde | Genel Haberler

Kripto para birimleri piyasalarında görülen düşüş eğilimi, tepki alımlarının etkisiyle yerini artışa bıraktı ve Bitcoin 8,500 doların üzerine yükseldi.

Kripto para birimleri piyasalarında görülen yüksek volatilitenin etkisiyle en yüksek hacimli 10 birimde görülen düşüş eğiliminin ardından piyasada yeniden artış görüldü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.28 artışla 8,720 dolara yükseldi ve 154 milyar 608 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,212 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle yalnızca Tether gerilerken, en büyük 100'den de son 24 saatte 63'ü yükseldi ve son 24 saatte yüzde 41.60 ile en çok Bitcoin SV değer kazandı. Bitcoin SV, söz konusu artışla Stellar'ı geride bırakarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Piyasadaki gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.2 artışla 275 milyar 684 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar 930 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.28
2.Ethereum yüzde 0.82
3.Ripple yüzde 6.04
4.Bitcoin Cash yüzde 4.09
5.EOS yüzde 1.90
6.Litecoin yüzde 1.89
7.Binance Coin yüzde 0.99
9.Bitcoin SV yüzde 41.60
10.Stellar yüzde 3.75 yükselirken
8.Tether yüzde 0.09 düştü.


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