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Faizsiz finans denetim standartları belirlendi

14.12.2019 - 10:37
Faizsiz finans denetim standartları belirlendi | Genel Haberler

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK), faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için etik kuralları ile faizsiz finans denetim standartları yayımlandı.

Kurulun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan standardın mevzuata kazandırılması amacıyla faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için etik kurallar belirlendi.

"Bağımsız Denetimin Amacı ve İlkeleri", "Bağımsız Denetçi Raporu", "Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları", "Bağımsız Denetçi Tarafından Fıkhi İlke ve Kurallara Uygunluğun Test Edilmesi", "Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hata ve Hileye İlişkin Sorumlulukları" ile "Fıkhi Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhi İlke ve Kurallara Uygunluk Sağlamasına Yönelik Güvence Denetimi)" konu başlıklarını içeren faizsiz finans denetim standartları da kabul edildi.

Öte yandan Kurulun Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde Değişiklik Yapılması ve Gösterge Faiz Oranı Reformu'nun yayımlanmasına ilişkin kararları da yayımlandı.


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