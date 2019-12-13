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Avrupa Birliği Zirvesi sona erdi

13.12.2019 - 17:33
Avrupa Birliği Zirvesi sona erdi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, İngiltere'deki erken genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Johnson'ı tebrik ettiğini belirterek, "İngiliz Parlamentosunun Brexit Ayrılık Anlaşmasını en kısa zamanda oylamasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Johnson'ı tebrik ettiğini vurgulayan Michel, bunun net bir zafer olduğunu belirterek, İngiliz Parlamentosunun Brexit Ayrılık Anlaşmasını en kısa zamanda oylaması gerektiğine dikkati çekti.

Brüksel'in Brexit'te sonraki aşamaya geçmeye hazır olduğunu kaydeden Michel, "İngiltere ile gelecekte de güçlü stratejik ilişkimizi sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

LİDERLER EKONOMİK KONULARI GÖRÜŞTÜ

Michel, liderlerin Euro Bölgesi ekonomisindeki durumu da değerlendirdiklerini belirterek, bu konuda geleceğe yönelik stratejik yaklaşım geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Euro Bölgesi'nin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) anlaşmasının güncellenmesi konusunu ele aldıklarını anlatan Michel, "ESM konusunda kısmı uzlaşı sağlamıştık. Euro Grubu'nun bu alanda teknik seviyede çalışmalar sürdürmesi çok önemli." diye konuştu.

Michel, bankacılık birliğinin geliştirilmesi ve Euro Bölgesi bütçesi kurulması konularını da değerlendirdiklerini kaydetti.

Euro para biriminin uluslararası konumunun güçlendirilmesi için atılacak adımların da görüşüldüğünü söyleyen Michel, Euro kullanımını yaygınlaştırmanın önemine işaret etti.

"BREXİT'TE SÜRE KISA PROGRAM YOĞUN" MESAJI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Johnson'ı tebrik ederek, Brexit'in gerçekleşmesi için önlerinde "kısa bir zaman ve yoğun bir program" olduğunu söyledi.

İngiltere ve AB'nin ortak sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken von der Leyen, taraflar arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

"GÜÇLÜ EUROYA İHTİYAÇ VAR"

Von der Leyen, "Avrupa'nın daha güçlü bir Euro para birimine ihtiyacı var. Biz en büyük küresel piyasa ve en büyük yatırımcıyız ancak halen bu konuda eksiklerimiz var." diye konuştu.

Euronun küresel pozisyonunun güçlendirilmesinin öncelikli bir başlık olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, "Bu konudaki çalışmaları artırmalı, sermaye piyasası birliğini güçlendirmeli ve bankacılık birliğinde ilerlemeliyiz." dedi.

Von der Leyen, Euro Bölgesi bütçesi kurulması hakkındaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Öte yandan, Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde İngiltere'nin AB'den anlaşmalı biçimde ayrılmasından yana olunduğu belirtildi. Bildirgede, AB Komisyonu'ndan İngiltere ile Brüksel arasındaki Brexit sonrası ilişkileri düzenleyecek bir hazırlık çalışması yapılması talep edildi.

Michel Barnier'in yeniden AB'nin Brexit Başmüzakerecisi seçildiği kaydedilen bildirgede, AB Konseyi'nin İngiltere ile müzakereleri yakından takip edeceği ifade edildi.

Bildirgede, Euro Grubunun ekonomik ve parasal birliği derinleştirmek üzere yaptığı çalışmalar takdir edildi.

Euro Grubunun ESM reformu ile bankacılık konusunda çalışmaları sürdüreceği belirtilen bildirgede, Euro Bölgesi bütçesi kurulması yönündeki faaliyetlerin hızlandırılacağı kaydedildi.


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