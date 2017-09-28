Enerjide verimlilik ödülü Besler Gıda’nın

Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi Kerevitaş’ın iştiraki Besler Gıda, İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği “İSO Enerji Verimliliği Ödülleri” yarışmasında “Kurumsal enerji hareketiyle sıfır kayıp yolculuğu” projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik enerji kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "İSO Enerji Verimliliği Ödülleri"nde “Kurumsal enerji hareketiyle sıfır kayıp yolculuğu” projesiyle birincilik Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi Kerevitaş’ın iştiraki Besler Gıda’nın oldu. Ödülü, ISO Odakule binasında düzenlenen törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’e takdim etti.

6 AYLIK BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Besler Gıda’nın kurumsal enerji hareketiyle sıfır kayıp yolculuğu Nisan 2015’te başladı. Önce, 5 farklı departmandan 8 kişi ile Besler Enerji Kurulu’nu oluşturuldu. Kurul, proje ve saha uygulamalarını incelemeye aldı. Besler çalışanlarının katkılarıyla tüm sistem tarandı. Bu turlarda kayıp ve kaçakların tespiti ve etkin takibi için enerji kartı sistemi geliştirildi. Enerji Kurulu çalışmaları kapsamında Besler’in ana tüketim noktaları olan, soğutma, buhar, elektrik, doğalgaz ve basınçlı hava sistemlerini sistematik olarak incelendi ve 6 Master Proje ile yalınlaşma ve verimlilik kapsamında yeniden tasarlandı.

YÜZDE 10,6 İYİLEŞME SAĞLANDI

2015 yılı Kasım ayında tamamlanan proje sonrasında 0,069 TEP/ton enerji tüketim ortalamalarına ulaşılmış olup aylar bazında Ekim 2015 0,062 TEP/ton değeri de yakalanarak, Besler tarihinin en düşük tüketim değerine ulaşıldı. Ortalamalarda yüzde 10,6 iyileşme gerçekleştirildi ve 2.300.000 TL sürdürülebilir kazanç elde edildi ve 9 bin 314 ton yıllık karbon salımı azaltıldı. Tüm bu sonuçlar ise ödülü Besler Gıda’ya getirdi.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR

1992 yılında İstanbul’da kurulan Besler’in ürün portföyü tüketici margarinleri, sıvı yağlar, endüstriyel ve pastacılık margarinlerinden oluşuyor. Entegre yönetim sistemi ISO 9001, ISO

14001, OHSAS 18001 ve ISO 22000 belgelerine sahip olan Besler Gıda, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni de kurarak sektöre öncülük etti. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere altı kıtanın tamamına üretiminin yüzde 11’ini ihraç eden Besler, Bizim Yağ, Teremyağ, Luna gibi tüketici grubu margarinlerde de sektör liderliğini sürdürüyor. İstanbul’da iki margarin üretim tesisi, bir sıvı yağ dolum tesisi, Türkiye’nin ilk ve tek fraksiyon tesisi, iki yağ rafinasyon tesisi barındıran Besler Gıda, kojenerasyon tesisiyle de kendi enerjisini üretiyor

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