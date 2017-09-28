TechCrunch organizasyonuna damga vuran Türk girişimi

Copyrobo, TechCrunch tarafından gelecek vadeden 3 Blockchain girişiminden biri seçildi.

Dünyanın en büyük teknoloji portalı TechCrunch tarafından “gelecek vadeden 3 blockchain projesi”nden biri seçilerek Disrupt SF Startup Alley’e katılmak üzere San Francisco’ya davet edilen Copyrobo, teknolojinin kalbinde Türkiye’yi temsil etti. Dünya çapındaki organizasyona blockchain kategorisinde yapılan yüzlerce başvuru arasından seçilen Copyrobo, TechCrunch tarafından showcase’e çıkarıldı. Geliştirilen Public Proof (kanıt) ve Periodic Hash Pool teknolojilerini dijital dünyanın devlerine tanıttı. Copyrobo’nun geliştirdiği teknoloji ile dijital alanda üretilen her belge, yapılan her işlem ya da kaydın yasal olarak varlığı tüm dünyada birçok mahkemede kabul edilecek şekilde kanıtlanabiliyor.

Copyrobo CEO’su Hasan Kurtuluş; “Geliştirdiğimiz teknoloji ile verinin ne kadar büyük olduğunun önemi olmaksızın dünyanın her yerinden gelen milyonlarca belgeyi elektronik servis hizmet sağlayıcılar ve bitcoin, ethereum, litecoin, dashcoin gibi blok zincirlerinin tümünde birden anlık olarak yasal hale getirebiliyoruz. Dolayısıyla tüm dünyada geçerli en kuvvetli delili sağlayabiliyoruz. Bunun anlamı, dünyada oluşturulan herhangi bir veriyi saniyeler içinde ve tüm dünyada hukuken kabul edilebilecek biçimde damgalayabiliyor olmak. Varlığın kanıtı noktasında çok önemli bir teknoloji sağlamış olduk. Bunu yapabilen ilk ve tek şirketiz” dedi.

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