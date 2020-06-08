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Dolar/TL, 6,78 seviyesinden işlem görüyor

08.06.2020 - 11:11
Dolar/TL, 6,78 seviyesinden işlem görüyor | Genel Haberler

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,7780'den işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,7300-6,7900 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,7698'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,7780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,6630'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,6015'ten satılıyor.

Dolar endeksi, cuma günü, 9 işlem günü süren düşüşünü sonlandırarak 97,0 seviyesinin üzerini test etse de bugün yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesi olan 1,1384'ü gören avro/dolar paritesi ise, şu dakikalarda 1,13 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosundaki konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.


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