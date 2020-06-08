‹ Önceki Haber Almanya'da sanayi üretimi geriledi Almanya'da sanayi üretimi geriledi Sonraki Haber › Dolar/TL, 6,78 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 6,78 seviyesinden işlem görüyor

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

08.06.2020 - 10:50
Avrupa borsaları düşüşle açıldı | Genel Haberler

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 372 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 12.727 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6,441 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 7.839 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 5.151 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak 20.124 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,2690 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, cuma günü yüzde 3'ü aşan artışlar kaydeden Avrupa borsalarının yeni haftaya düşüşle başladığını ifade etti.

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların 13. gününe girdiğini anımsatan analistler, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride polisle protestocular arasında arbede yaşandığını aktardı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin karantina tedbirlerinin kaldırılması sonrası makroekonomik verilerin ekonomilerde yeniden canlanmaya işaret ettiğini belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosunda yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
997 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.005 TL        
EURO
1.011 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.