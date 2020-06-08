Avrupa borsaları düşüşle açıldı | Genel Haberler

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 372 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 12.727 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6,441 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 7.839 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 5.151 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak 20.124 puan oldu.



Avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,2690 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, cuma günü yüzde 3'ü aşan artışlar kaydeden Avrupa borsalarının yeni haftaya düşüşle başladığını ifade etti.



ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların 13. gününe girdiğini anımsatan analistler, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride polisle protestocular arasında arbede yaşandığını aktardı.



Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin karantina tedbirlerinin kaldırılması sonrası makroekonomik verilerin ekonomilerde yeniden canlanmaya işaret ettiğini belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosunda yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

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