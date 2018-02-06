Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte en güncel döviz kuru bilgileri

Dolar kuru, ABD piyasalarındaki sert satış baskısının riskten kaçışı tetiklemesiyle güne 3.79 seviyesinin üzerinde başladı. Euro kuru ise 4.69 seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, doların 3.8080 TL seviyenin üzerine çıkmasıyla ortamın TL’nin aleyhine döndüğünün göstergesi olarak yorumlanabileceğini belirtti.

Yatırımcıların yükselişi destekleyen faktörlere olan güveninin zedelenmeye başlamasıyla Wall Street 2011'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Dow endeksi yatırımcıların artan tahvil getirileri ve yükselen enflasyonla mücadele etmeleriyle yaklaşık 1,600 puan gerileyerek tarihindeki en büyük gün içi düşüşü kaydetti.

Dolar ise küresel hisse senetlerindeki sert düşüşün yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmaya başlaması ve nispeten güvenli liman olarak algılanan dolara yöneltmesinden destek buldu.

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Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi Türk Lirası'na de değer kaybı olarak yansıdı. Dün akşam 17.40'ta 3.76 seviyesinin hemen altında işlem gören dolar/TL gece saatlerinde 3.7990 TL'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 3.7885/3.7890 seviyesinde başladı. Dolar kuru, saat 10.58 itibarıyla 3.7879 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.6982 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2394 seviyesinde bulunuyor.

ORTAM TL'NİN ALEYHİNE DÖNEBİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Yeni haftaya, global endekslerdeki satış dalgasıyla başladık. ABD endekslerinde, dün Dow Jones ve S&P500 endeksleri yüzde 4’ün üzerinde değer kaybıyla günü tamamlarken, bu sabah Asya endekslerinde de satıcılı bir tablo hakimdi. Hisse senetleri piyasasındaki satış dalgası küresel bir boyut kazanmış oldu. Bu sabah, BIST 100 endeksi de beklentiler doğrultusunda negatif bir açılış yaptı. Dünkü satışların ardından bugünde endekslerin seyri yakından takip edilecek. Vadeli tarafta hala eksiler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, bu sert hareketlerin ardından düzeltme hareketleri bekleniyor ancak bunun zamanı belirsiz. Bugünde, dünkü havanın olumsuz etkilerini piyasalar üzerinde hissetmeye devam edebiliriz" dedi.

Karadağ şöyle devam etti: "Global endekslerdeki satışlar, gelişmekte olan ülkeler borsaları endeksi (MXEF) üzerinde de olumsuz fiyatlandı. Piyasalardaki korku havası ve VIX endeksinin 2015 yılından bu yana en yüksek seviyesine yükselmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde, ABD Dolarına karşı zayıf bir performans izleniyor. Dolayısıyla, Dolar/TL kurunda da yukarı yönde tepkilerin olduğunu gözlemliyoruz. Dolar/TL kuru üzerinde yeni bir sayfa açılmadığını söyleyebilirim. Piyasalardaki olumsuz havanın TL üzerinde de etkisini hissettiğimiz için Dolar/TL kuru da 3.80 bölgesine doğru tepki vermeye çalışıyor. Kur için oynaklık sürüyor. Özellikle, kurun 3.8080 direncine yükselmesi ve bu seviyenin üzerine çıkması durumunda ise ortamın TL’nin aleyhine döndüğünün göstergesi olarak yorumlanabilir. Dolar/TL kuru için 3.8080 bölgesini yakından takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde, 3.75-3.73 bölgesi destek aralığı olarak takip edilmekte. Ancak, endekslerde iyimser hava görülmediği müddetçe Dolar/TL kurundaki geri çekilmelerin sınırlı kalması beklenebilir."

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi Ocak ayı sonlarında 88.438'e kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesini gördükten sonra bu sabah 89.6'nın üzerinde bulunuyor.