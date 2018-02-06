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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel altın fiyatları

06.02.2018 - 10:32 | Son Güncelleme :

Altının ons fiyatı 1345 dolardan işlem görürken; altının gram fiyatı 163,5 liradan, çeyrek altın ise 268 liradan alıcı buldu.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 162,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 163,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.094 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN YÜKSELDİ

Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımı yapacağı beklentileri altın piyasasını baskı altında bırakmasına rağmen, altın fiyatları küresel hisset senetlerindeki düşüşün yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yöneltmesiyle yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,345.12 dolara yükseldi.


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