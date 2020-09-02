Dardanel cirosunu bir yılda yüzde 96 artırdı | Genel Haberler

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen "2020 yılı bizim için gerçekten çok önemli, tarihi bir yıl. Burada sadece satışlardan bahsetmiyoruz. Biz Dardanel olarak finansal açıdan artık farklı bir yerdeyiz" dedi.

Dardanel, cirosunu geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 96 artırarak 462 milyon TL'ye taşıdı ve Ocak-Haziran döneminde 115,8 milyon TL'lik net kara ulaştı.



Şirket açıklamasına göre, Dardanel, 2020 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Ocak-Haziran 2020 döneminde satış gelirlerini yüzde 96'lık artışla 462 milyon TL'ye yükseltti ve tarihinin en yüksek yarıyıl cirosuna ulaşmış oldu. Dardanel'in 2019'un aynı dönemindeki toplam cirosu 235,8 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Geçen yılın ilk yarısını yaklaşık 6 milyon TL'lik zararla kapatan Dardanel, bu yılın aynı döneminde 115,8 milyon TL'lik net kara ulaştı. Şirketin geçen yıl 26,3 milyon TL olan esas faaliyet karı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 337'lik artışla 114,9 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, Dardanel'in ilk çeyrekten sonra yılın ilk yarısında da rekorlarını sürdürdüğünü belirterek, "Bu aslında Dardanel'de son yıllarda ağırlık verdiğimiz dönüşümün bir sonucu. 2020 yılı bizim için gerçekten çok önemli, tarihi bir yıl. Burada sadece satışlardan bahsetmiyoruz. Biz Dardanel olarak finansal açıdan artık farklı bir yerdeyiz. Geçtiğimiz aylarda bankalara olan borçlarımızı tek kalemde ödedik. Aslında daha vademiz de vardı. Bu borcu 5 yıl içerisinde aylık taksitlerle ödeyebilirdik. Ama onun yerine tek seferde ödeyip borçlarımızı

kapattık. Bunun dışında bizim için en sevindirici gelişmelerden biri hasılatlarımızdaki yükselişin yanında kârlı büyüme trendini güçlendirerek devam ettirmemiz." ifadelerini kullandı.



"Operasyonel verimlilik anlamında önemli yatırımlara imza attık"



Son dönemde operasyonel verimlilik anlamında çok önemli yatırımlara imza attıklarını aktaran Önen, şunları kaydetti: "Yüksek satışlar yapabilirsiniz ama içeride operasyonel verimliliği sağlayamazsanız, bir sanayi şirketi olarak gerekli makine ve altyapı yatırımını yapmazsanız başarınızın sürekliliğini sağlayamazsınız. Biz de son yıllarda buna odaklandık. Özellikle son 2 yıldır iş süreçlerinden üretim süreçlerine kadar şirketimizin her noktasında Ar-Ge yatırımlarımızı önemli ölçüde artırıyoruz. Sadece son bir yılda makine ekipmanları dahil teknoloji alanında 15 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ciromuzdan önemli bir pay ayırdığımız Ar-Ge çalışmalarımız ile son 1,5 yıl içinde 17 yeni ürün çıkardık. Aynı zamanda Türkiye’nin gıda paketlemesi olarak en modern fabrikasına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bunları yaparken de aslında bu makinelere hayat veren insan gücünü de hiçbir zaman göz ardı etmedik. Makine yatırımlarımızın yanında istihdamımızı da ciddi biçimde artırdık. Aynı dönemde çalışan sayımız 2 bine ulaştı. Ülkemizin ekonomisine de istihdamına da değer katmaya devam edeceğiz. 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla neredeyse geçen yılın tamamında elde ettiğimiz ciroya ulaştık. Bu performansımızı devam ettirmek; tüketicilerimizin her geçen gün artan ton balığı ve konserve balık ihtiyacına karşılık vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl sonu için ciro hedefimizi de 1 milyar TL olarak belirledik."



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