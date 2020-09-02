‹ Önceki Haber Dardanel cirosunu bir yılda yüzde 96 artırdı Dardanel cirosunu bir yılda yüzde 96 artırdı

ABD'de fabrika siparişleri arttı

02.09.2020 - 17:39 | Son Güncelleme :
ABD'de fabrika siparişleri arttı | Genel Haberler

Ülkede fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,4 artarak 466,1 milyar dolara yükseldi.

ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 6,4 artışla 466,1 milyar dolara çıkarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,4 artarak 466,1 milyar dolara ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu mart ve nisan aylarında düşüş kaydeden mayıs ayı itibarıyla toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 6 artması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 11,4 artışla 231,1 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 1,8 artarak 235 milyar dolara çıktı.

Haziran ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.
 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
999 TL        
BORSA
1.003 TL        
DOLAR
998 TL        
EURO
986 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.