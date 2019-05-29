‹ Önceki Haber Rekor üstüne rekor kırdı! Sayı 3 milyona ulaştı Rekor üstüne rekor kırdı! Sayı 3 milyona ulaştı Sonraki Haber › SEC 26.5 milyon dolarlık saadet zincirine dava açtı SEC 26.5 milyon dolarlık saadet zincirine dava açtı

Çoruh Nehri'nden ekonomiye "enerji" aktı

29.05.2019 - 11:08 | Son Güncelleme :
Çoruh Nehri'nden ekonomiye "enerji" aktı | Genel Haberler

Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan, yıllık yaklaşık 7 milyar metreküp su potansiyeli bulunan Çoruh Nehri'ndeki barajlar ve HES tesislerinde geçen yıl 1,2 milyar liralık enerji üretildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Erzurum ve Bayburt'tan doğup, Artvin'den geçerek Gürcistan'ın Batum şehrinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri'nin potansiyelini temiz ve yenilenebilir enerjiye dönüştürmek için çalışmalar devam ediyor. 

Yılda yaklaşık 7 milyar metreküp su potansiyeli bulunan nehir boyunca merdiven şeklinde konumlandırılan Deriner, Borçka, Muratlı, Artvin, Ayvalı,  Arkun ve Güllübağ barajlarıyla hidroelektrik santrali (HES) tesislerinde elektrik üretimi yapılıyor. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh üzerinde hayata geçirilen projelerle geçen yıl 1,2 milyar liralık enerji üretimi yapıldı. Bu barajların hizmete alınmalarından bugüne enerji bakımından ekonomiye toplam katkıları 7,5 milyar liraya ulaştı. 

Yıllık 10,3 milyar kilovatsaat enerji üretimi hedefi 

Çoruh havzasındaki potansiyelin ekonomik katkıya dönüştürülmesi amacıyla DSİ tarafından yürütülen büyük projelerde de çalışmalar devam ediyor. Bu projelerin en önemlisi olan Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. 
Fiziki gerçekleşmesi yüzde 70'e yaklaşan projenin ve havzadaki diğer projelerin hizmete alınmasıyla yıllık ortalama 10,3 milyar kilovatsaat enerji üretilmesi hedefleniyor. Söz konusu üretimle ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 2 milyar 350 milyon lira katkı sağlanması öngörülüyor. Bu projeler ülke ekonomisine maddi katkının yanı sıra elektrik arz güvenliğinin sağlanmasına da önemli rol oynuyor. 

"Ülkemiz açısından HES'ler zaruret" 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA muhabirine, HES projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

HES projelerinin yenilenebilir enerji üretim biçimi olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu üretim şekli en çevreci enerji üretim yöntemlerinden biridir. Bu üretim şeklinde suyun gücünden faydalanılır. Suyu kirletmek ya da tüketmek söz konusu değildir." dedi. 

Pakdemirli, Türkiye'nin her geçen gün enerji ihtiyacının arttığına dikkati çekerek, "Enerjiyi ithal ettiğimizde dış ticarette olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sebeple ülkemizin sahip olduğu HES potansiyelini devreye almak zorundayız. Ülkemiz açısından yerli ve yenilenebilir HES'ler bir zarurettir." diye konuştu. 


‹ Önceki Haber Rekor üstüne rekor kırdı! Sayı 3 milyona ulaştı Rekor üstüne rekor kırdı! Sayı 3 milyona ulaştı Sonraki Haber › SEC 26.5 milyon dolarlık saadet zincirine dava açtı SEC 26.5 milyon dolarlık saadet zincirine dava açtı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
998 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
996 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.