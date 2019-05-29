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SEC 26.5 milyon dolarlık saadet zincirine dava açtı

29.05.2019 - 12:16
SEC 26.5 milyon dolarlık saadet zincirine dava açtı | Genel Haberler

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, Kaliforniya'daki bir saadet zincirine, yatırımcılardan yasal olmayan yollarla 26.5 milyon dolar topladığı savıyla dava açtı.

SEC'den yapılan açıklamada, Kaliforniya'da yaşayan 45 yaşındaki Daniel Pacheco'nun multimilyon dolar değerinde kripto para saadet zincirinin yanında kayıt dışı tahvil satışı yaptığı öne sürüldü.

Pachecon'un Ocak 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında yöneticiliğini yaptığı IPro Solutions LLC ve IPro Network LLS şirketleri üzerinden, online satışla nasıl para kazanılacağına ilişkin e-ticaret dersleri, yatırımcılara puanlarını IPro'nun kendi "kripto para birimi" Pro Currency'ye çevirme fırsatı ve takviye temelli bir ücret planı içeren "IPro Packages" satışı yaparak ABD'li yatırımcılardan 26.5 milyon dolar topladığı belirtildi.

SEC'nin savına göre Pacheon'un yatırımcılara, Pro Currency'nin e-ticaret işlemlerinde kullanılabileceği bir ekosistem oluşturmayı hedeflediği ve böylece söz konusu kripto para biriminin değer kazanacağı ileri sürüldü.

Pacheo, 14 aylık bir süre içinde IPro üye sayısını yaklaşık 20 bine çıkardı. Söz konusu SEC şikayetinde şu değerlendirme yapıldı:

"Pacheo internet siteleri, konferanslar ve birebir görüşmeler gibi çeşitli yanıltıcı yollarla yatırımcıları IPro üyesi olmaya davet ederek kurduğu saadet zinciriyle elde ettiği parayı kendi çıkarı için kullanmıştır."


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