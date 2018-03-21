Bu ülkelere satış yapanlar dikkat... Ödemenizi alamayabilirsiniz!

Sattığınız malın karışlığını almak zorundasınız, işler böyle yürür. Ancak bazı riskler de var. İşte alacak sigortası şirketi Euler Hermes hangi ülkelerin riskli olduğunu çıkarmış. En yüksek risk, Çin, ABD ve Rusya'da.

Şebnem TURHAN

TİCARETİN yazılı ve yazılmamış kanunları vardır ve bunların başında karşılıklı güven gelir. Bir ülkeye veya kendi ülkenizden birine mal sattığınızda onun geri ödeme yapacağından emin olmak istersiniz. Ama bazen işler ters gider. İşte uluslararası alacak sigortası şirketi Euler Helmes hangi ülkelerin borcunu ödemediğini araştırdı. 2017 verilerine göre kara listedeki birinci ülke Çin. Çin'e mal satanların en az 659 bin 503 Euro'su içerde kalıyor. Bu 2016'ya göre yüzde 122 artmış. İkincilik şaşırtıcı da olsa ABD'de. ABD'ye sattığınız malın da 157 bin 903 lirasını unutabilirsiniz. Rusya da ilk üçte. Geçen yıla göre yüzde 76 azalmış olsa da Rusya'nın geri ödemelerinde 87 bin 316 Euro'luk kayıp olması muhtemel. Dördüncü Fas, beşinci ise İngiltere.

Peki hangi sektörler daha riskli.

ENERJİ BİRİNCİ

Birincilik enerjide. 2016'ya göre yüzde 100 artmış geri ödenmesi riskli olan borçlar. Enerji sektöründe en az 5 milyon 111 bin 547 Euro'luk ödeme almama ihtimaliniz yüksek. İkincilik bilgisayar ve telekom sektöründe. Bu da 4 milyon 907 bin 165 Euro anlamına geliyor. Ki 2016'ya göre artış yüzde 1658. Sektörde işler pek iyi gitmiyor gibi. Metal sektörü 1 milyon 655 bin 330 Euro'luk geri ödememe riskiyle üçüncü sırada. Elektronik ise 888 bin 470 Euro ile dördüncü. O kadar yükselmiş ki geri ödenmesi riskli olan borçlar sektörlerin dikkatlice incelenmesi gerekiyor

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