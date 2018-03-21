Konut satışları şubat ayında azaldı

Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında yüzde 5.4 azaldı, ipotekli satışlar yüzde 27.8 geriledi.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 azalırken; ipotekli satışlar ise yüzde 27.8'lik sert düşüş kaydetti.

##$$KONUTKREDIWIDGET##$$

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Şubat ayı konut satışları yüzde 5.4 gerileyerek 95,953 adet oldu.

"İpotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar ise yüzde 27.8 azalışla 27,916 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde Şubat ayında yabancılara konut satışı yüzde 32.4 artarak 1,729 adet oldu.

Etiketler