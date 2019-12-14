‹ Önceki Haber Değerli konut vergileri postada Değerli konut vergileri postada Sonraki Haber › Kredi kartı olanlar dikkat! Puanlarla ilgili önemli açıklama Kredi kartı olanlar dikkat! Puanlarla ilgili önemli açıklama

Bu hafta yatırım araçları kazandırdı

14.12.2019 - 10:45
Bu hafta yatırım araçları kazandırdı | Genel Haberler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,48, altının gram fiyatı yüzde 1,18, dolar/TL yüzde 0,69 ve avro/TL yüzde 1,58 yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 111.910,40, en düşük 107.464,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,48 artışla 110.476,59 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,18 artışla 275,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,16 değer kazancıyla 1.833,00 lira oldu. Geçen hafta 443,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 448,00 liraya yükseldi.

Bu hafta dolar yüzde 0,69 değer kazanarak 5,8050 liraya, avro da yüzde 1,58 artarak 6,4860 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.009 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.