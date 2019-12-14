Değerli konut vergileri postada | Genel Haberler

Değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan konutlar için ‘değerli konutlar vergisi’ yürürlüğe girdi. İstanbul’un lüks semtlerinde yaşayan mülk sahiplerine tebligatlar yollanmaya başlandı. Vatandaş, evi için belirlenen değere 15 gün içinde itiraz etme hakkına sahip.

DEĞERİ 5 milyon TL ve üstü olan konutlar için getirilen ‘değerli konut vergisi’, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vergi için lüks konut sahiplerine tebligat göndermeye başladı. Mülk sahiplerine iletilen tebligatlarda yapılan değerleme rakamı paylaşılıyor ve ‘değerli konut vergisine tabisin’ deniyor. Bununla birlikte vatandaşa 15 gün içinde itiraz edebilecekleri de belirtiliyor. Söz konusu vergilerin ilk taksiti şubat, ikinci taksiti ağustos ayında ödenecek.

Peki vatandaş konutu için belirlenen değere ve buna bağlı olarak ödeyeceği vergiye nasıl itiraz edecek? Bu soruya Gayrimenkul Hukuku konusunda uzman Avukatı Hikmet Güngör şöyle cevap verdi: “Vatandaşlar 15 günlük süreyi kaçırmamak adına posta yoluyla Ankara’ya itiraz etmesin. Bulundukları ilçede Tapu Müdürlüklerine itiraz dilekçesi versinler. Vatandaş, evinin belirtilen değerle olmadığını düşünüyorsa bu hakkını kullanmalı. Komisyon bu itirazı değerlendirdikten sonra olumsuz yanıt verirse bu defa Vergi Mahkemesi’nde dava açılabilir. Ancak bu uzun bir süre ve bu zaman zarfında kamu ödenmeyen vergi için icra işlemi yapabilir.” Güngör, yapılan değerlemeyi yüksek bulan müvekkilleri olduğunu, itiraz edeceklerini de ekledi.

10 TANE 4 MİLYONA VERGİ YOK

Hürriyet Gazetesi'nden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, denetim, vergi ve danışmanlık hizmeti veren Pwc Türkiye’nin şirket ortağı ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkan Yardımcısı Ersun Bayraktaroğlu, lüks konutlara uygulanan yeni vergi için şunları söyledi: “4’er milyonluk 10 evi olan bu vergiyi ödemiyor. Ama, 5 milyonluk bir eve sahipseniz vergiyi ödemeniz gerekir. Ya da 5 milyonluk bir evin yüzde 50 ortağı olsanız da sahip olduğunuz payın 2.5 milyon lira olması dikkate alınmadan toplam rakama bakılıyor. Oysa bir kişinin tüm servetine bakılarak vergi uygulanması daha adil bir sistem olurdu” diye konuştu. Bayraktaroğlu kimi ilçelere tebligatların gittiğini, kimilerinde ise değerlemenin yapılmadığını söyledi. Bunun da eşitsizliğe yol açtığını dile getiren Bayraktaroğlu, “Mesela Şişli’de lüks evi olan ödemeye başlayacak ama hiç bakılmayan bir ilçede vergi daha geç alınacak. Oysa bu işlemler her bölge için tamamlansa ve eş zamanlı vergi alınsa çok daha iyi olurdu” şeklinde konuştu.

Ne zaman, ne kadar vergi ödenecek?

Evi 5 milyon TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin TL ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 oranında vergi ödeyecek.

Vergi biri şubat diğeri ağustos ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenecek.

Hiçbir geliri olmadığını kanıtlayanlar (ev hanımları ve işsizler) ile SGK’dan aldığı maaşı dışında geliri olmayan emekliler bu vergiden muaf olacak.

Evin değeri nasıl belirleniyor?

KONUTUN değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Kurum, bankalar ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nden aldığı raporları inceledi ve evlerin değerlerinin 5 milyon lira üzerinde olduğu bölgeleri belirledi. Şimdi bu bölgelerdeki konutlar lisanslı değerleme firmaları tarafından inceleniyor. Değeri 5 milyonu aşan mülkler için de bilgilendirme tebligatları yollanıyor. Sonuçlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde de ilan ediliyor. www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr adresinden kimlik numarası ve taşınmaz bilgileri girilerek değerleme sonuçları öğreniliyor.

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