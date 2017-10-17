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AB vatandaşları Türkiye'de "ev"lendi

17.10.2017 - 11:48

Yatırımlarını Türkiye'de konut ve arsa satın alarak değerlendiren 140 bin 832 yabancının yüzde 44'ünü Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları oluşturdu

Avrupa Birliği vatandaşlarının Türkiye'deki konut ve arsalara yönelik talebi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda bugüne kadar yatırımlarını Türkiye'de 18 milyar lira değerinde konut ve arsa alarak değerlendiren 140 bin 832 yabancının yaklaşık yüzde 44'ünü Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları oluşturdu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, yabancıların Türkiye'den satın aldığı taşınmazlara ilişkin veriler paylaşıldı.

Osmanlı'dan başlayan, Cumhuriyet döneminde de devam eden, yabancıların Türkiye'den taşınmaz edinmesine ilişkin şartlar, 18 Mayıs 2012 tarihli 6302 Sayılı kanun ve Tapu Kanunu'nun 35'inci maddesi ile belirleniyor. Bu kapsamda, 2012'de yapılan değişiklik sonucu, taşınmaz satın alınmasında "karşılıklılık şartı"nın kaldırılmasıyla gayrimenkul satın alan yabancıların sayısında artış gözlendi.

Yapılan değişiklik sonrası taşınmaz edinen yabancı uyruklu kişi sayısı 92 bin 638 oldu. Bu kişiler, 16 milyar 475 milyon 356 bin 603 lira değerinde, 85 bin 410 adet konut, iş yeri gibi bağımsız bölüm ve 7 bin 167 arsa ve arazi gibi ana taşınmaz edindi.

Bugüne kadar toplam 140 bin 832 yabancı, 18 milyar 174 milyon 543 bin 348 lira değerinde 119 bin 280 konut, iş yeri gibi bağımsız bölüm ile 11 bin 145 arsa ve arazi gibi ana taşınmazın sahibi oldu.

2012 yılı sonrasında Türkiye'den taşınmaz edinen yabancıların başında 12 bin 89 kişiyle Iraklılar, 10 bin 491 kişiyle Ruslar, 7 bin 569 kişi ile İngilizler, 7 bin 211 kişiyle Kuveytliler, 6 bin 342 kişiyle Suudi Arabistanlılar yer aldı.

Bu yabancılar, yatırım tercihlerini daha çok sırasıyla Antalya (31 bin 113 kişi), İstanbul (25 bin 392), Aydın (6 bin 955), Bursa (4 bin 920), Muğla (4 bin 769) ve Yalova (4 bin 363) illerinden yana kullandı.

AB'DEN TÜRKİYE'YE EN ÇOK İLGİ İNGİLTEREDEN 

Avrupa Birliği ülkelerinden de bugüne kadar 62 bin 46 kişi Türkiye'den taşınmaz edindi. Böylece bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapan yabancıların yaklaşık yüzde 44'ünü AB üyesi ülkeler oluşturdu. AB üyesi yabancı yatırımcılar, 44 bin 686 bağımsız bölüm ve 5 bin 447 ana taşınmazı satın aldı.

AB üyesi ülke vatandaşları arasında Türkiye'den en fazla İngilizler taşınmaz aldı. 24 bin 456 İngiltere vatandaşı, Türkiye'de konut ve arsa sahibi oldu.

İngiltere'yi sırasıyla 9 bin 832 kişiyle Almanya, 4 bin 494 kişiyle Danimarka, 4 bin 454 kişiyle İsveç, 4 bin 146 kişi ile Belçika, 4 bin 87 kişi ile Hollanda, 3 bin 739 kişiyle İrlanda, 2 bin 170 kişiyle Finlandiya, bin 51 kişiyle Fransa ve 821 kişiyle Yunanistan ve diğer ülkeler izledi.

BİN 290 ABD'Lİ TÜRKİYE'DEN EV VE ARSA ALDI 

Ayrıca ABD'den de bugüne kadar bin 290 kişi konut ve arsa satın aldı. Buna göre, ABD'liler bin 152 bağımsız bölüm ile 271 ana taşınmaz edindi.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK 

Öte yandan yabancılara bu konuda kolaylık sağlanması amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, Tapu ve Kadastro işlemlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için "Berlin Başkonsolosluğu Tapu ve Kadastro Yurt Dışı Temsilciliği"nin hayata geçirilmesinin de söz konusu rakamlara olumlu yansıdığı belirtildi.

Yetkililer, burada alınan olumlu sonuçların ardından Tapu ve Kadastro yurt dışı teşkilatının dünya çapında yaygınlaştırması için gerekli mevzuat çalışmasının tamamlandığını, TBMM'de kanunlaşması sonrası başta Körfez ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde de temsilcilik kurulmasının planlandığını kaydetti.


Etiketler

  • konut
  • TBMM
  • Avrupa Birliği
  • arsa
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