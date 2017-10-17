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Ünlü yapımcı dev şirketin yüzde 48.5'ini aldı! Hisseleri uçtu

17.10.2017 - 14:00

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz, Denge Yatırım Holding'in yüzde 48.5`ini satın aldı.

Denge Yatırım Holding'de Recep Ali Keydal hisselerini Pana Film'in kurucularından Tayyar Raci Şaşmaz'a sattı. Deli Yürek dizisinin senaristliğiyle başlayan ve uzun yıllar Kurtlar Vadisi dizinin senaristliği ve yapımcılığını  üstlenen ardından Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la zirveye ulaşan yapımcı ve senarist Tayyar Raci Şaşmaz, şirketin yüzde 48.5'ini Recep Ali Keydal'dan aldı. Şaşmaz 5.335.430 adet imtiyazlı payı 55.4 milyon lira bedelle aldı.

Şirketten KAP'a yapılan duyuruda Raci Şaşmaz'ın şu açıklamasına yer verildi: "Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nde Recep Ali KEYDAL’ın sahip olduğu ve Şirket toplam sermayesinin %12,45'ine karşılık gelen Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki 1.369.500 adet A Grubu imtiyazlı payları pay başına 31 TL fiyattan olmak üzere 42.454.500 TL karşılığında ve ayrıca Şirket sermayesinin % 36,05'ine karşılık gelen 3.965.930 adet 3.965.930 TL nominal değerli Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki B Grubu payları ise pay başına 3,28 TL fiyattan olmak üzere 13.008.250 TL karşılığında borsa dışında 16.10.2017 tarihinde devralmış bulunuyorum. Devir almış bulunduğum payların toplam nominal değeri 5.335.430 TL, bu payların toplam Şirket sermayesine oranı %48,50, toplam oy haklarına oranı ise %81,23’dür."

Borsa İstanbul'da işlem gören Denge Holding'in ana iş kolları içerisinde iç ve dış ticaret, finansal hizmetler ve enerji bulunuyor. Şirketin hisseleri şu sıralar günlük bazda yüzde 8,81 artışla 3,58 TL'den işlem görüyor.


Etiketler

  • Denge Yatırım Holding
  • Recep Ali Keydal
  • Raci Şaşmaz
  • Tayyar Raci Şaşmaz
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