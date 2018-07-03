Rusya ve Suudi Arabistan petrol piyasaları için ne dedi?

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, yaptıkları telefon görüşmesinde petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Novak ile Al-Falih'in telefonda görüştükleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasına yönelik son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

AA'nın haberine göre; Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol piyasalarına yönelik iş birliğinin devam etmesi konusunda görüş birliğine varan iki bakanın, mayısta OPEC anlaşması kapsamında yüzde 147 ile kısıntıda hedefin üzerine çıkılan petrol üretiminin, arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla yüzde 100 oranına çekilmesi konusunda anlaştıkları ifade edildi.

OPEC anlaşması kapsamında üretim kısıntılarının gözlemlenmesi için kullanılan mekanizmanın güncellenmesi konusunu da ele alan Novak ile Falih'in, anlaşmaya uyum oranının yüzde 100'e çekilmesi için OPEC teknik komitesine gerekli çalışmaların yapılması talimatı verecekleri kaydedildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, İran ve Venezuela'daki karışıklık nedeniyle oluşan petrol üretimi farkını kapatmak için Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 2 milyon varile kadar artırmasını istediğini, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın da söz konusu teklifi kabul ettiğini belirtmişti.

Falih de 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticisi ülkelerin petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Rusya'nın güncellenen anlaşma kapsamında üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde artırması bekleniyor.

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