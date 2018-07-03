Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. AA'nın haberine göre; ÜFE, 2017’nin mayıs ayına göre de yüzde 3 artış kaydetti.

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Piyasalardaki aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 0,8’lik artış beklentisinin üzerinde gelen ÜFE, Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

28 üyeli AB'de ise ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1, 2017’nin mayıs ayına göre de yüzde 3,6 yükseldi.

AB’de ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

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