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Petrolün varili 64 doları aştı

21.12.2017 - 09:57

Brent petrolün varili, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinin açıklanmasının ardından 64,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,80 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,58 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,46 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,01 gibi kısmi bir azalışla 64,45 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 58,06 dolardan alıcı buldu. 

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) raporuna göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,5 milyon varil azalarak 436,5 milyon varile indi. Piyasaların stoklara ilişkin beklentisi 3,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ayrıca, ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 9,79 milyon varile yükseldi. 

Uzmanlar, EIA’nın ABD petrol stoklarının düştüğünü açıklamasına rağmen, artan konvansiyonel olmayan kaya petrolü üretiminin fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine dikkati çekiyor. 
Brent petrolde teknik olarak 64,49 ile 64,50 dolar aralığının direnç, 64,33 ile 64,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • EIA
  • ticari ham petrol
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