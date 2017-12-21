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Dolar ne kadar? ( 21 Aralık dolar fiyatları )

21.12.2017 - 09:57

Piyasada yıl sonu nedeniyle hacimler düşük, dolar fiyatlarında yatay hareket sürüyor. Piyasalar verileri izleyecek.

ABD'deki vergi yasasının Kongre'den geçmesi ABD tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken, küresel olarak döviz piyasasında yıl sonu yaklaşırken hacimlerin düşmesi nedeniyle dolar/TL'de yatay hareket söz konusu.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 3,8133 ile bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,8285 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 4,5503 ve sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,1252 seviyelerinden alıcı buluyor.

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Dün en yüksek 3,8452 ve en düşük 3,8158 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 3,8228'den tamamlamıştı.

DOLARDA 3.81 SEVİYESİ KRİTİK

Analistler, ABD vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa teklifinin dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan nihai oylamada kabul edildiğini belirterek, konunun piyasalara yansımalarının izleneceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TLde 3,81'in destek, 3,8550'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. 


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