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Petrol fiyatlarında 'Suudi Arabistan' etkisi! Sert yükseldi

16.09.2019 - 09:30 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatlarında 'Suudi Arabistan' etkisi! Sert yükseldi | Emtia Haberleri

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine cumartesi günü yapılan saldırıların ardından petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrolün varili Suudi Arabistan'daki iki önemli petrol tesisinin saldırıya uğramasının ardından haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 66,57 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 60,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,33 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 10,34 artışla 66,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,77 dolardan alıcı buldu.

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Cumartesi günü dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıların ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 71,62 dolara kadar çıkarak 22 Mayıs'tan bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait iki tesise silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakan bin Selman, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının ise stoklardan karşılanacağını ifade etmişti.

ABD’nin Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan yetkilileri, saldırı sonucu kesintiye uğrayan petrol üretiminin bir kısmını karşılayabileceklerini ancak tam üretime geçmenin haftalar alabileceğini açıkladı.

Öte yanadan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 733'e geriledi. Brent petrolde teknik olarak 66,37 ile 66,59 dolar aralığının direnç, 66,15 ile 65,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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