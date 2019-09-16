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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

16.09.2019 - 09:11 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.68 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 5.72 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.7034 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7427 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.14 itibarıyla 5.7087 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.3055 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.1129 TL seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.7550 TL'nin direnç, 5,70 TL'nin ise destek konumunda bulunduğunu belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 yükselişle 97.88 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1064 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.47 seviyesinde bulunuyor.

 

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 103.195,02 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile ulaştırma oldu.

Hızlı yükselen petrol fiyatları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle haftaya satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 102.341,32 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 101.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi. 


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