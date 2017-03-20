Petrol fiyatlarında son durum !

Petrol fiyatları, OPEC ülkeleri tarafından üretimin düşürülmesine rağmen stokların yüksek miktarda kalması nedeniyle bugün değer kaybetti.

Petrol fiyatları ABD'de sondaj aktivitelerinin artması ve OPEC ülkeleri tarafından üretimin düşürülmesine rağmen stokların yüksek miktarda kalması nedeniyle bugün değer kaybetti.

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Brent ham petrolün varil fiyatı 29 sent düşüşle 51.47 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 38 sent gerileyerek 48.40 dolar oldu.