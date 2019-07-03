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Petrol fiyatlarında OPEC etkisi

03.07.2019 - 10:30
Petrol fiyatlarında OPEC etkisi | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının, talep endişelerine baskın çıkmasıyla yükseldi.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Brent petrolü için uzun vadeli tahminini OPEC ve Rusya liderliğindeki müttefiklerinin üretim kısıntısını beklentilerini üzerinde, dokuz ay, uzatmalarına karşın aşağı yönlü revize etti. Daha önce yayınladığı raporda gelecek üçüncü çeyrekte Brent petrolünde fiyatın 65-67,5 dolar/varil aralığında dalgalanacağını öngören Morgan Stanley, bu beklentisini 60-65 dolar/varil aralığı olarak değiştirdi.

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Dünyanın en büyük finans şirketlerinden, İsviçre merkezli UBS’in ekonomistleri ise, OPEC+ üyelerinin küresel üretim kısıntısı anlaşmasına yüksek oranda uyum göstermeyi sürdüreceklerini öngördüklerini belirterek, gelecek üç ayda Brent petrolünde fiyatın 70 doların üzerinde hareket edeceğini öngördüklerini açıkladılar.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.63 artışla 62.79 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.6 artışla 56.59 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, piyasalarda yeniden hissedilmeye başlanan küresel ticaret endişeleri etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.


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