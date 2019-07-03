‹ Önceki Haber Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı Sonraki Haber › Petrol fiyatlarında OPEC etkisi Petrol fiyatlarında OPEC etkisi

Memur ve emekli maaşına yansıyacak enflasyon farkı açıklandı

03.07.2019 - 10:22
Memur ve emekli maaşına yansıyacak enflasyon farkı açıklandı | Ekonomi Haberleri

TÜİK'in açıklamış olduğu Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memurlar, sözleşmeli personeller ve memur emeklilerinin ne kadar enflasyon farkı alacağı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 15.72 olarak gerçekleşti. Aylık TÜFE ise yüzde 0.03 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu.

Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.


‹ Önceki Haber Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı Sonraki Haber › Petrol fiyatlarında OPEC etkisi Petrol fiyatlarında OPEC etkisi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.400 Değişim: -0,80% Hacim : 4.822 Mio.TL Son veri saati : 15:39
Düşük 99.172 03.07.2019 Yüksek 100.501
Açılış: 100.453
5,6417 Değişim: -0,23%
Düşük 5,6045 03.07.2019 Yüksek 5,6654
Açılış: 5,6548
6,3651 Değişim: -0,36%
Düşük 6,3273 03.07.2019 Yüksek 6,3965
Açılış: 6,3879
257,70 Değişim: -0,14%
Düşük 256,61 03.07.2019 Yüksek 261,27
Açılış: 258,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.