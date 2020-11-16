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Petrol fiyatları yükseldi

16.11.2020 - 11:07
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 43,27 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 42,63 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 43,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 2017'den beri uyguladığı üretim kesintisinin devam edeceğine yönelik beklenti etkili oldu.

Dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olarak kabul edilen Çin ve Japonya'da toparlanma sinyallerinin gelmesi de fiyatlardaki artışı destekliyor.

Öte yandan, dünya genelinde artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle petrole olan talebin düşük kalmaya devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 11 milyonu geçti.

Petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından Libya'nın petrol üretimini artırmasıyla piyasalarda devam eden arz fazlası endişesi fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki toplam petrol üretiminin günlük 1 milyon varili geçtiğini duyurdu.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların geçen hafta yüzde 12 artış göstermesinin ardından Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberleri göz ardı ederek düşük talep beklentisine vurgu yapmasının, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Chalhoub, Libya'nın artan petrol üretimine işaret ederek, dünya genelinde koronavirüs vakalarının artması ve ülkelerin yeni karantina önlemleri almaya devam etmesiyle talep sıkıntısının bir süre daha gündemde kalacağını ifade etti.

IEA, geçen hafta yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu sonuçların gelecek yılın ilk yarısında talebi önemli ölçüde artırmasının beklenmediğine dikkati çekerek, gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürmüştü.

IEA'nın tahminine göre, küresel petrol talebi 2021'de bu yıla göre 5 milyon 800 bin varil artarak günlük yaklaşık 97 milyon 100 bin varile ulaşacak.

Brent petrolde teknik olarak 43,43 ile 43,69 dolar aralığının direnç, 42,79 ile 42,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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