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Japonya ekonomisinde 52 yılın en hızlı büyümesi

16.11.2020 - 11:18 | Son Güncelleme :
Japonya ekonomisinde 52 yılın en hızlı büyümesi | Ekonomi Haberleri

Japonya, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 ile yıllık bazda son 40 yılın ve çeyreklik bazda son 52 yılın en büyük büyümesini yaşadı.

Japonya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da gayrisafi yurt içi hasıla, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 yükseldi. Söz konusu veri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,4 artış kaydetti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 18,9 büyümesini bekliyordu. Öte yandan Japon ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 28,1 ve çeyreklik bazda yüzde 7,9 daralma kaydetmişti.

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Açıklanan veriler, dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde toparlanmaya dair güçlü bir kanıt ortaya koymasına karşın, ikinci çeyrekteki daralmanın boyutu dikkate alındığında Japon ekonomisinin hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin altında kaldığına işaret etti.


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