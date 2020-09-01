‹ Önceki Haber Piyasalar bu kritik verilere odaklandı! Piyasalar bu kritik verilere odaklandı! Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Petrol fiyatları yükseldi

01.09.2020 - 09:30
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 45,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 46,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, kar satışlarının ardından günü 45,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 45,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,02 dolardan alıcı buldu.

Dün hizmet sektörü endeksindeki yükselişle ekonomisi pozitif sinyaller veren Çin, bugün doların rekor düşüşü sonrası büyük miktarda ham petrol alımı yaparak fiyatların olumlu seyrine katkıda bulundu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Çin daha önce ABD'den ağustos ve eylül aylarında yüklü miktarda ham petrol ithal edeceğini açıklamıştı. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (ADNOC) ekim ayında üretimlerinden yüzde 30 kesinti yapacağını açıklaması da fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebindeki artış beklentilerini olumsuz etkilemesi, ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 45,82 ile 45,86 dolar aralığının direnç, 45,70 ile 45,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.066 Değişim: -1,16% Hacim : 6.446 Mio.TL Son veri saati : 13:04
Düşük 1.064 01.09.2020 Yüksek 1.084
Açılış: 1.082
7,3676 Değişim: 0,29%
Düşük 7,3225 01.09.2020 Yüksek 7,3765
Açılış: 7,346
8,8240 Değişim: 0,60%
Düşük 8,7425 01.09.2020 Yüksek 8,8470
Açılış: 8,7718
470,67 Değişim: 1,25%
Düşük 463,76 01.09.2020 Yüksek 472,39
Açılış: 464,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.