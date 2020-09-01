Dolar yorum, 1 Eylül dolar fiyatları, Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.37 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.83 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.36 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3225 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3747 TL seviyesini görürken; saat 11.01 itibarıyla 7.3742 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.8470 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.8390 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.9032 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.32 oranında düşüşle 91.83 seviyesinde, Euro/dolar paritesi, ağustos ayında yüzde 1.3 değer kazanarak yükseliş serisini üst üste dördüncü aya taşıdı ve 1.1999 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi şu dakikalarda ise 1.1984 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.21 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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