‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Konut satış rakamları açıklandı Konut satış rakamları açıklandı

Petrol fiyatları yükseldi

17.12.2019 - 09:52
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,39 dolardan işlem görüyor.

 

Dün 65,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,29 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 65,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,13 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının küresel petrol talebini arttıracağına dikkati çeken uzmanlar, petrol fiyatlarının yükseldiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,45 ile 65,54 dolar aralığının direnç, 65,36 ile 65,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.554 Değişim: 0,39% Hacim : 5.677 Mio.TL Son veri saati : 14:30
Düşük 111.198 17.12.2019 Yüksek 111.956
Açılış: 111.495
5,8743 Değişim: 0,45%
Düşük 5,8441 17.12.2019 Yüksek 5,8765
Açılış: 5,848
6,5571 Değişim: 0,59%
Düşük 6,5146 17.12.2019 Yüksek 6,5601
Açılış: 6,5187
279,51 Değişim: 0,67%
Düşük 277,35 17.12.2019 Yüksek 279,63
Açılış: 277,65
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.