Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.84 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 5.85 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.8441 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8677 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.21 itibarıyla 5.8602 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5345 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7376 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.87 TL'nin direnç, 5.81 TL'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.15 yükselişle 96.72 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1150 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.52 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.86 seviyesinde bulunuyor.

BORSA, GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 111.813,30 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 687,79 puan artarak 111.813,30 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 1,58 ile spor oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası küresel risk iştahının arttığını belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin üzerinde yeni hedeflerin 112.500 ve 113.400 seviyeleri olacağını,110.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 136.500 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 136.500 seviyesinde dengelendi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 136.150 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, kısa vadede ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağına bulunduğunu ifade etti.

Bugünün veri takviminde, yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.600 ve 137.500 seviyelerinin direnç, 134.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler