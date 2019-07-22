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Petrol fiyatları yükseldi

22.07.2019 - 10:30
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 63,40 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 63,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 63,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,17 dolardan alıcı buldu.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, cumartesi günü katıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İran'ın petrol arzından oluşacak boşluğun Suudi Arabistan, Irak ya da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından doldurulacağı iddialarıyla ilgili olarak "İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz. Suudi Arabistan, Irak ve BAE gibi ülkelerin de kendi pazarları var." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve küresel ekonomiye dair endişelerin petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesine neden olduğunu belirtiyor. Bu arada, Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 adet azalarak 779'a düştü.

Brent petrolde teknik olarak 65,41 ile 64,93 dolar aralığının direnç, 62,39 ile 61,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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