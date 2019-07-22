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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi

22.07.2019 - 10:17
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,24 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,24 gerilerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,22 düşüş görüldü.

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EN FAZLA DÜŞÜŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE

Haziranda bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 12,22 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 4,91 ile metal cevherleri, yüzde 4,52 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,26 ile geçen aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre haziranda en fazla aylık düşüş yüzde 12,22 ile enerji mallarında görüldü. 


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